國民黨主席江啟臣著手布局新人事，副主席擬由祕書長李乾龍升任，祕書長由智庫副董事長連勝文兼任，但連勝文今(12日)表態不接秘書長一職。不過，資深媒體人韋安認為，江啟臣提前布局黨務高層人事算是高招，因為此一舉可以「卡朱防韓」，也展現一定的格局，他並以3點分析江啟臣未來發展。

據《中時》獨家報導，江團隊擬定「生存、復興、壯大」三階段計劃，去年初總統立委雙敗，國民黨陷入谷底，江擔任補選主席努力為黨求「生存」階段；今年則是以雙公投、黨主席為主軸的「復興」階段；明年則是 2022年縣市長等九合一選舉為主軸的「壯大」階段，且江已展開徵詢，預計農曆年前後定案。

但連勝文辦公室12日上午表態回應，連勝文沒有接任祕書長的計畫。韋安同日透過臉書分析，江啟臣此舉政治謀略滿高明的，因為一舉可以「卡朱防韓」，也展現一定的格局。他並以3點分析江啟臣未來指出，江啟臣在沒人敢為時有為，雖然不被看好，但後勢卻越來越不可小覷。

韋安認為，第一，江懂得分權，不搞小圈子和近親繁殖，打破一言堂傳統。第二，49歲黨主席，51歲秘書長，營造藍營新世代、年青化勢頭。第三，關關難過關關過，江還是今年黨主席最有勝選幾率的人選。

江啟臣最新的人事佈局，可能請連勝文當國民黨秘書長（還沒破局），説明江的政治謀略滿高明的。一舉可以「卡朱防韓」，也展現一定的格局。 西方政治學者馬基維利，寫的《君王論》，裡面有一個概念，如果你正在搶奪權力的時候，樹立一個非常慷慨的名聲是非常... 由韋安發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)