為協助跨國企業對移轉訂價深入了解，安永（EY）聯合會計師事務所12日舉辦「全球供應鏈巨變下，無形資產交易應有的新思維」研討會，從稅務、關務及相關法規之角度，分享無形資產對企業設計跨國供應鏈的新思維，以及企業在經營管理上的應變之道。

全球供應鏈在中美貿易戰與科技戰、新冠肺炎、多邊自由貿易協定如RCEP、CPTPP等衝擊下產生巨大變革。

當國際間服務貿易的價值逐漸上升，跨國之間的無形資產移轉與授權的交易行為也越來越頻繁，因此在稅基侵蝕與利潤移轉下，對營利事業所得稅與關稅及營業稅查核稽徵產生重大影響，因此我國財政部針對營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則有關無形資產相關規定進行修訂。

安永稅務服務營運長劉惠雯指出，無形資產是企業維持競爭力最重要的一環，OECD公告新的指導原則，對無形資產相關的利潤歸屬將有不同思維。去年年底，我國主管機關正式公布修訂移轉訂價查核準則，針對無形資產交易有非常詳盡的規範，跨國企業應多加留意相關的規定。

針對新修訂查核準則與BEPS行動計畫8對無形資產交易的影響及企業因應，安永移轉訂價服務執業會計師周釧培、執行總監林志仁強調，企業在進行無形資產交易的移轉訂價評估時，應特別注重無形資產DEMPE功能、風險配置等實質經濟事實關係與關係企業間的利潤配置是否一致的問題。

為降低移轉訂價查核風險，周釧培建議跨國企業應就三個面向進行評估分析，包括檢視價值鏈以及無形資產的安排、識別集團成員所擁有之DEMPE功能、依據集團成員於各項交易之實質貢獻做最適利潤配置。

安永國際及併購重組稅務諮詢執業會計師林宜賢表示，跨國供應鏈中無形資產交易活動越來越頻繁且價值提升，各國稅務機關逐漸重視在當地的智慧財產交易的課稅權。

(工商 )