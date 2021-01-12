興櫃手遊營運商真好玩（8491）2月自結營收達9,306萬元，月增27.94％，旗下3D武俠新作《九州幻想M》助功，自上市以來營收表現亮眼，有效貢獻12月營收。真好玩趁勝追擊，將於20日在韓國推出《九州幻想M》，下月再推出日前在台韓兩地創下佳績《天啟紀元》全球版，預期將可帶動整體營收表現。

此外，真好玩也表示，另一款美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特攻》，日前在台舉辦小型菁英測試，同樣獲得許多玩家的支持與喜愛，不論遊戲畫風與內容都讓玩家愛不釋手。真好玩表示，遊戲目前正舉辦事前預約活動，此外，真好玩正持續優化遊戲內容，預計將於第一季搶先推出台港澳市場，三箭齊發，營運動能大。

真好玩董事長周玄昆表示，韓國、日本及歐美市場為高ARPPU的國家，玩家於手遊上消費單價高於台灣玩家1.5～1.8倍；在去年疫情效益下，全球各地的市場不管在遊戲下載或收入上都明顯成長，而真好玩擁有豐富遊戲營運的經驗及大數據獲利模型的營運策略，擅長經營韓國遊戲市場，2019年曾以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名的營收佳績，也為真好玩貢獻超過40％的海外營收成績。

真好玩表示，2020年真好玩在韓國推出特殊題材的《天啟紀元》不論在遊戲留存、付費等皆有不錯的成績，更擠入韓國營收排行榜前30名，為真好玩創造去年最高營收表現。

真好玩於12日表示，1月20日真好玩再戰韓國，將推出《那一劍江湖》遊戲開發商的新作《九州幻想M》，而繼韓國地區後，真好玩將持續搶占全球手遊市場，預計將於2月再推出日前在台韓兩地創下佳績《天啟紀元》全球版，3月在台港澳地區推出美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特功》，三款遊戲齊發，預期將帶動真好玩整體營運表現。

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