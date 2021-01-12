國際美元陷入整理，主要亞幣升多貶少，雖然台股漲高後回檔收小黑，但新台幣升勢仍延續，央行傳出將啟動專案金檢打炒匯，量能明顯減少，終場收在28.481元兌1美元，升值0.4分，終結連續四個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司總成交量降至12.11億美元、為逾半個月來單日最低量。

外匯交易員指出，新台幣升升不息，央行2020年11月擴大進場買匯阻升，進入12月之後卻感覺愈買愈沒完沒了，進入2021年1月之後，還是持續放大量，不管怎麼買，盤中就是回不到28元，已連續六個交易日都見到27元，感覺又有投機者在趁機炒匯，「反正就盡量丟（拋匯），央行會負責撿」，使得單日總成交量動輒逾20億美元之多。

外匯交易員認為，由於央行察覺量能變化異常，積極對大型匯銀展開了解，發現是出口商預期心理，竟然在國外借美元資金，然後在匯市拋匯，賺取不當匯差利益，再度踩到央行的底線，因此，央行先是1月7日在臉書喊話「同方共濟、穩定匯市大家一起來」，也暗示已盯上炒匯，但卻沒有收到明顯效果，近日擬展開新一波針對國銀、公股銀行及大型民銀的專案金檢，消息一出，交易量馬上大減回到常態。

(工商 )