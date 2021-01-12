新北市海山警分局規劃自1月5日起至11日止執行為期1周「肇因防制」強化執法專案。（海山警分局提供）

新北市海山警分局統計該轄區109年全年A1交通事故計發生8件，與108年全年A1類發生10件，相較呈現下降趨勢，經分析應與交通工程、交通教育及交通執法等3個工作相關；分局統計2020年通報建議各項交通工程改善24處，辦理各項宣導活動計24場，約有1200人左右參與，另針對12項屬重大違規項目取締計有5萬3523件，其中以交通執法屬警察最直接具體之作為，減少違規發生，就能減少交通事故發生的機率。

在2021年初始，連續冷氣團來襲，且連日陰雨天氣導致道路溼滑，連帶影響用路人的行車視線，且天氣嚴寒影響手腳對意外事故的反應速度，如又有違規情形，發生車禍的機率也將大幅上升。雖然整體交通事故已呈下降趨勢，為使這項成效延續。

海山分局規劃自1月5日起至11日止執行為期1周「肇因防制」強化執法專案，主樣針對「轉彎未依規定」、「超速」、「闖紅燈」、「紅燈右轉」、「行人違規」及「酒後駕車」等造成車禍發生較多的違規，強化各項執法作為，如針對易肇事交通違規態樣及路段編排交通稽查勤務提升取締違規強度，並彈性調整測速照相地點等。

經連日密集的勤務，統計1月5日起至10日專案執法成效，海山警分局共計取締酒後駕車14件、闖紅燈106件、轉彎未依規定317件、行人違規22件、未禮讓行人7件及超速152件，期間事故發生數計有52件，較109年每週平均事故發生數(123件)相比，仍呈現下降趨勢，顯示加強執法確實有所成效。

海山警分局長林温柔表示，維護交通安全是所有用路人的責任，交通執法只是一個最後的手段，而開罰單不是從民眾的荷包取錢，最重要的是違規者有沒有從被取締中記取經驗確保下次用路都能共同遵守規範，做到行經路口或轉彎時，應減速慢行、尊重「行人路權」，以及遵從各項各管制措施指示，確保路口通行安全與順暢，才是防止交通事故發生的良方。

(中時 )