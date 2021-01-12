新冠疫情延燒，台中國家歌劇院總監邱瑗12日表示，今年「NTT-TIFA」仍受疫情影響，雖3個國外團隊取消來台演出，經全力協調，今年系列演出以「想像」為主題，

自3月起推出10檔台灣創作者及歐美亞洲等藝術團隊節目，包括去年因疫延期的《指尖上的幸福人生》及《爆發時代》，希望NTT-TIFA成為藝術家實踐想像平台。

新冠肺炎COVID-19國際疫情嚴峻，波及藝術舞台。邱瑗表示，去年約3分之1以上節目取消，尤其上半年幾乎沒收入，尤其自籌收入約砍半，但下半年恢復演出後，平均票房高達9成6，所收進的藝放券及三倍券有300多萬元之多，但下半年票房仍無法彌補上半年的營運狀況。

台中國家歌劇院2021台灣國際藝術節（NTT-TIFA）10檔節目將自3月19日起登場，將演出至6月6日。加拿大編導演劇場全才瑞克．米勒的獨腳戲《指尖上的幸福人生》及比利時編舞家蜜雪兒．安．德梅和電影導演賈柯．凡．多梅爾攜手合作的《爆發時代》，原定去年演出延期，加入今年「NTT-TIFA」舞台。此外，日本前衛藝術家梅田宏明以獨舞作品《存在粒子》，與台日舞者共編新作《並存序列》。

編舞家黃翊繼機器人庫卡演出驚艷國際，再推出《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》，偕同6名舞者和庫卡開一間咖啡館，將調製咖啡及甜點的流程化為舞蹈和音樂，與大小朋友透過科技與藝術分享未來世界的美好想像。

阮劇團的台語劇作《十殿》是第二屆國家表演藝術中心場館共同製作計畫；丞舞製作團隊受邀與瑞士琉森舞蹈劇場跨國共製《愛麗絲》；無獨有偶工作室劇團與德國圖賓根形體劇團跨國共製的《穿越真實的邊界》，以東西方神怪故事為靈感，結合影像與科技展現。

國光劇團的《狐仙》，由動漫、網路世界，融合多媒體科技轉化舞台重新呈現；歌劇院與台北表演藝術中心共製節目《複眼人》，首度將台灣作家吳明益同名小說搬上舞台；拚場藝術撞擊團隊的《靈蹤》，以傳統民間信仰「觀落陰」與北管藝陣「大仙尪」為靈感。

(中時 )