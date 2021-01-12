AI新創沛星互動（Appier）12日宣布，推出AIXPERT解決方案，這是一款由AI驅動的應用程式下載廣告助手，能協助行銷人員輕鬆擴展應用程式下載行銷活動的廣告表現。AIXPERT協助應用程式在主要的廣告平台，如Facebook、Google與Apple搜尋廣告（Apple Search Ads，ASA）上自動分配預算，並且基於AI建議做出更好的決策。借助AIXPERT，行銷人員可以有效減少反覆試驗廣告過程中的時間和預算浪費、開發潛在受眾以擴大觸及範圍，並且一站式整合管理多平台廣告成效。

在Facebook、Google和ASA等主要平台上執行廣告活動具有很高的挑戰性，因為沒有人能24小時監控所有行銷活動與廣告群組的變化，平台上眾多且不一致的參數更增加這項工作的複雜性，行銷人員即使在反覆試錯後也難以歸結出最佳方案，優化行銷活動的成效，這些過程經常導致不必要的時間和預算浪費。

Appier表示，AIXPERT解決方案除了協助行銷人員發揮現有行銷組合的最大成效、輕鬆調整廣告預算，還能同時監看行銷活動的成效。AIXPERT具備一整套由AI驅動的行銷自動化模組，能讓行銷人員在單一平台上檢視與管理跨平台的行銷活動。還能依照受眾區隔的規模大小與預期成效進行排序，讓行銷人發掘高價值的用戶，並且在廣告活動開始前預知成效可能較好的受眾區隔，以為特定廣告組合設定相應的預算，做出更明智且有根據的決策。

基於機器學習技術的支持，AIXPERT可分析多種來源的資料，包括第一方資料、Appier自己的資料庫與其他第三方平台整合的資料。隨著資料量的累積，AIXPERT將啟動其評分系統，基於「潛在價值」與「單一興趣在每個平台的廣告響應力」為所有興趣進行排序，運用可加以解釋的AI建議，幫助行銷人員優化行銷活動表現，同時簡化預算分配、出價調整、受眾區隔測試等例行性操作。

Appie表示，AIXPERT內建的「AI預算保全」也解決行銷人員非常頭痛的「廣告預算超支」問題，AI能針對每檔行銷活動自我學習並客製化調整出價策略，避免廣告成本突然爆增的情況發生，妥善管理整個廣告走期的預算分配。透過AIXPERT的跨平台報告分析，行銷人員可以獲得跨平台在受眾區隔、創意素材、運作流程等面向的寶貴洞察，並根據當下情況與歷史資料總結出最適合每個行銷活動的作法。

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