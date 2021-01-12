基隆市立田徑場40年未整修，多處受損、具危險性，拆除重建工程屢碰壁，歷經4次發包作業流標，去年1月完成發包，近期將開工，總經費約4億5千萬，預計2022年12月完工。
市長林右昌說，去年向教育部體育署及交通部爭取拆建經費補助，將原有封閉式的環形看台拆除，將打造可容納約3千人觀眾席，並將原有簡易平面停車場改設置為立體停車場，預計可容納汽車200輛、機車178輛，屆時將有效改善運動民眾及周邊住戶停車不足問題。
教育處指出，田徑場整體建物多處斑駁、設施老舊不堪使用，但工程招標作業不順利，歷經4次發包作業都流標，終於在去年1月7日完成發包，將於近期內開工，預計2022年12月完工，總經費達4億5879萬元。
教育處表示，施工期間田徑場將全面封閉，暫停使用維護民眾安全，不僅如此，為工程所需，民眾有個人物品或停放停車場的車輛，請配合於17日下午5點前攜回及駛離，若未於期限前帶走將視同廢棄物運棄，車輛則會報請交通單位協助拖吊。另外，周邊學校會在不影響學生作息的前提下，增加平日及假日開放時段，讓民眾有替代的運動場域。
(中時 )
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