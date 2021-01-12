酒類價格差距很大，從大賣場便宜酒類，到專家們蒐藏的酒，根本是「不同世界」，一名女網友在網路上發文問大家，表示男友送爸爸一瓶威士忌，自己上網查發現這瓶酒竟要16萬，認為「市價」應該是開高，再讓人殺價用，但網友一看照片，反驚呼「可以嫁給男友了」。

女網友在論壇PTT上詢問，男友送給爸爸一瓶堪稱「最稀有威士忌」，爸爸收到後建議要送回禮，因此女網友上網查詢價格，發現這瓶威士忌售價159,999元，女網友看到金額非常震驚，即使對酒類不熟，也忍不住猜測「是不是要報高價再給人殺」？

內行網友根據原PO貼出的照片，表示這瓶威士忌「響30」，定價的確是159,999元沒錯，但現在已經無法用這價格買到了，「現在日本至少3倍價起跳」、「現在用原價根本買不到」、「這瓶酒增值空間很大」。

此外，有眼尖網友發現，這瓶威士忌除了售價原本就昂貴外，男友送的這款是響30年特別設計的酒瓶「花鳥風月」，現在非常難買到，根本是夢幻逸品，直言這瓶酒可以當傳家寶，笑虧原PO快點嫁給男友吧。

(中時新聞網)