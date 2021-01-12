除了水上綜合運動場館外，蔡易餘長期也向體育署爭取校園運動空間改善。（蔡易餘立委辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣目前並無國民運動中心，立委蔡易餘上任後就積極為海區鄉鎮爭取國民運動中心，11日體育署副署長林哲宏率領教育部同仁視察「水上綜合運動場館」預定地，據縣府初步規畫，建置場館預計花費1億元，蔡易餘則期許新場館設置能提供民眾更多優質的運動空間，進而帶動全縣運動風氣。

嘉縣首座國民運動中心選定人口集中的水上鄉柳林國小旁空地，蔡易餘表示，他從前瞻基礎建設計畫第一期就開始爭取「水上綜合運動場館」，但當時法令規定國民運動中心以人口數達15萬人的地區為限，難獲得補助，經過數次、協調以及與體育署官員多方討論及法令修正，最終放寬運動中心的標準及項目限制並寬列相關經費，在前瞻2.0中，終於讓水上綜合運動場館見到第一道曙光。

蔡易餘強調，他2019年10月在立法院院會質詢蘇貞昌院長時，曾提及全台灣的運動人口比例以嘉義縣最低，主要是因為沒有安全的室內運動空間，體育署應該將水上柳林國民運動中心列為優先項目。

2020年6月蔡易餘更邀集前體育署長高俊雄現勘，讓中央了解地方的需求，在中央修正法令放寬限制後，同年10月蔡易餘趕緊與體育署長張少熙討論未來水上綜合運動場館的建置問題，去年11月柳林國小委辦變更興辦事業計畫暨用地變更採購案，預計在今年1月完成土地分割暨標示變更登記。

蔡易餘指出，除了水上綜合運動場館外，他長期也向體育署爭取校園運動空間改善，但2020年因為疫情關係，相關經費相對拮据，目前幾件尚等待110年度總預算通過後，未來將逐步到位。

(中時 )