昨晚傳出北部某醫院有緊急事件，中央疫情指揮中心今證實，台灣出現首起醫師染疫，一共新增2名本土案例。一名醫師（案838）與同居女友（案839）於今日確診，引起不少民眾擔憂。急診醫師謝宗學坦言，新冠病毒傳染力之強，真的很難完全避免院內感染的事件發生，接下來將面對全新一輪的觀察期，民眾應做好個人防護。

北部醫院一名醫師（案838）確診，指揮中心表示，醫師曾協助新冠重症病患插管，可能是在過程中遭飛沫噴濺而感染。而另一名確診者（案839）則為醫師同居女友，同時也為該院護理師，兩人自1月8日開始陸續出現症狀，於今日確診。指揮中心目前暫列一例為院內感染，另一例為社區感染。

本土疫情再爆恐慌，對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，現在應優先做好疫調、採檢、隔離、消毒，將院內感染和社區感染可能影響範圍受到控制，並全力治療染疫的醫護人員，祈求他們能早日回到崗位。

「沒有人希望發生這樣的事件！」謝宗學坦言，新冠肺炎傳染力之強，真的很難完全避免這樣的院內感染事件發生。同時也希望民眾對於第一線的醫護人員，應多給他們鼓勵和支持，不要獵巫。

謝宗學指出，在今天爆發完本土案例後，接下來又是新一輪的「14+14天的觀察期」，呼籲民眾要做好個人衛生防護，確實執行勤洗手、戴口罩。他表示，「我們一起努力讓國外媒體和看衰台灣防疫的人更加『毛骨悚然』！」

針對兩例本土個案，指揮中心共匡列醫院內464人採檢，檢驗結果全數為陰性。指揮中心也針對案838發病前足跡曝光，並聯絡衛生單位施行消毒，相關疫調工作持續進行中。

(中時新聞網)