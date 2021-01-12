民眾慎防代辦低收補助詐騙！台中市游女接到楊姓男子電話，指稱可協助申請低收入戶證明，她交付5千元押金後，再告知可代申請更多補助，她信以為真再繳5萬元。楊男向游女索身分證及印章時，游女察覺有異，要求退還5萬5千元遭拒，才知被騙向警方報案。台中地檢署偵結將楊男依詐欺罪起訴。

63歲楊男在2019年12月11日打電話給游女，指稱可代為申請低收入戶證明，可獲生活補救助福利，但代辦必須先付5千元押金，通過後就會退還，游女信以為真當天晚間就給押金，楊男要求對外要保密，不能告知他人。

2天後，楊男再向游女訛稱，可代為申請更多補助，但需要再收5萬元，游女當天晚間就交付5萬，並簽立委託書，楊男又一再要求游女，不能將此事告訴他人。

楊男在2019年12月15日向游女索取身分證及印章，游女察覺有異，告知不願再委託申辦，要求退還5萬5千元，但楊男拒絕，游女才知受騙向警方報案。

(中時 )