為協助台資企業更深入了解全面經濟夥伴協定（RCEP）並有效因應，資誠（PwC）聯合會計師事務所12日舉辦「台資企業針對自由貿易協定與RCEP之因應策略探討」研討會並建議，台商應盡快掌握RCEP各項FTA，善用租稅與通關優惠。

亞太地區15個國家於2020年11月15日共同簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），成員國包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東協十國，以及中國大陸、日本、韓國、澳洲、和紐西蘭。

此協定預計於2021年末或2022年初生效。依據目前會員國之GDP總量（26兆美元）、人口（22.7億人）及出口總值（5.2兆美元）來衡量，RCEP將成為世界上最大的自由貿易協定（FTA）。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，RCEP對於台資企業供應鏈布局的影響相當重大，在現在國際貿易衝突、分散風險的趨勢下，台資企業分散製造布局及供應鏈重組的情勢已然成形，尤其以越南、泰國、馬來西亞等東協國家為分散重點國家。

但曾博昇強調，中國大陸仍然是台資企業重要的生產基地與市場所在地，台商應靈活運用已存在的自貿協定，並且充分掌握RCEP的發展情況及應用條件。

PwC亞太區關稅組負責南中國與台灣市場合夥會計師Derek Lee指出，RCEP涵蓋範圍較廣，其中主要亮點為原產地認定標準整合及累積規則適用、貨品貿易關稅減免，可大幅提升貿易便利化及原產地自主聲明運用。

PwC亞太區關稅組負責台灣市場協理Violet Lee指出，除了RCEP外，近期針對財政部於2019年所公布之一次性移轉調整之規定也成為跨國企業在台相當關注之話題。

從台灣海關角度出發，台商需特別留意申請調整項目、在合約中表達理由及計算方式、調和整體利潤水準與個別品項報關價格以及如何在期限內備妥文件等。

PwC亞太區關稅組主持合夥會計師Frank Debets認為，亞太區的經濟發展將是未來世界經濟的重點，亞太區之間的貿易量也將持續增加，台資企業往南向的布局也是不可逆的趨勢。

相比於日本與韓國，台資企業雖然有先天上難以加入RCEP的劣勢，但是透過分散式的製造布局，台資企業仍能充分運用RCEP及其他自貿協定的優惠，強化供應鏈的競爭力。中國大陸市場的重要性仍將迅速成長，台資企業亦能透過南向布局使用RCEP與中國大陸市場做連結。

中國大陸與越南在當前世界情勢下，已成為台資企業在台灣以外最重要的兩大製造據點。曾博昇表示，儘管亞太地區已經具備許多自由貿易協定如東協與中國大陸、東協與印度的自貿協定，但RCEP的建立仍將產生重要影響。台資企業必須儘早進行影響評估，才能在協議生效時充分利用RCEP的利益。

另外，由於大多數RCEP成員已經與其他大多數RCEP成員建立了現有的FTA，建議企業充分使用FTA來確保供應鏈戰略，達成最佳效益。

(工商 )