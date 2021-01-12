起司控有福了！看準近年「乳酪控」愛好者激增，COLD STONE特別在年初火熱推出濃厚起司冰～嚴選帕瑪森起司以黃金比例製成厚牛奶冰淇淋，讓奶香、起司香完美融合，絕對讓吃貨們為之瘋狂。

「恰恰起司起司」以起司之王為主角，將濃醇厚起司牛奶冰拌入切達起司與帕瑪森起司的特製乳酪丁，吃起來口感Q軟，不僅拌入邪惡的香醇焦糖醬，更精心點綴上起司爆米花，綜合起來的鹹甜滋味令人欲罷不能，每一口都是超濃郁牛奶香。

「恰恰起司起司」以起司之王為主角，將濃醇厚起司牛奶冰拌入切達起司與帕瑪森起司的特製乳酪丁。（圖／楊婕安攝）

不僅冰的本體極濃，就連招牌的脆餅也是起司口味！加入切達、帕瑪森、羅馬諾3款起司，推出限量的「起司三重奏脆餅」，想淺嚐的朋友則可以選擇起司三重奏甜筒雙球冰淇淋，一樣可以獲得大大滿足。

不僅冰的本體極濃，就連招牌的脆餅也是起司口味！（圖／楊婕安攝）

精心點綴上起司爆米花，綜合起來的鹹甜滋味令人欲罷不能，每一口都是超濃郁牛奶香。（圖／楊婕安攝）

此外，為呈現新春大紅大紫開運系列，特別推出加入「葡萄之王」的「萄氣小女葡」冰淇淋！嚴選超大果實及果香多汁聞名的巨峰冰淇淋拌入蜂蜜蘆薈，更加上葡萄珍珠，不僅清脆爆汁，更有Q彈的多層次咬感，酸甜的清爽口感令人超驚艷。

嚴選超大果實及果香多汁聞名的巨峰冰淇淋拌入蜂蜜蘆薈，酸甜的清爽口感令人超驚艷。（圖／楊婕安攝）

想淺嚐的朋友則可以選擇起司三重奏甜筒雙球冰淇淋，一樣可以獲得大大滿足。（圖／楊婕安攝）

▍文末贈獎 ▍

1. 截圖內文回貼留言處＋FB按讚公開分享本貼文

2. 留言 ＠3個朋友 寫下你最想吃的口味

★獎品內容 ｜ COLD STONE冰淇淋兌換券*5

★活動時間 ｜ 即日起-1/22

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)