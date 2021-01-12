「台灣這時候把亞洲藝術品交易中心接回來是個時機」針對行政院協調文化部、財政部推動《文化藝術獎助條例》修正草案，中華民國畫廊協會理事長張逸羣不諱言：「我們要的，財政部給不了」。

針對《文化藝術獎助條例》修正草案中藝術品租稅優惠條文，目前進入朝野協商的冷凍期，預估至少要下個會期才會重啟，張逸羣與協會秘書長游文玫均表示，近期會與不同黨團密切溝通。游文玫指出：「個人認為若能通過0.5％的稅率最具優勢」但權衡部分「為有錢人降稅」等聲音，協會主張能通過0.6％稅率，能促成藏家回流台灣，政府也能課得到稅。

游文玫指出，自2015年開始協會便主張藝術品應分離課稅以及降稅，多年努力下來目前修正草案可望朝分離課稅進行，而行政院版的稅率為1.2％仍和期待有差距，「然而據財政部提出的報告，個人拍賣所得稅率為0.57％，表示台灣仍是小額的拍品，高價拍品未回流。」因此仍主張0.6％稅率。

此外，日前拜會國民黨團時，藝科智庫的石隆盛執行長也建議，如果稅制沒有級距，也可以用持有藝術品的年限來做規劃方向的考量，例如歐盟有些國家持有1年以上即可免稅，免去炒作的疑慮的同時也能保護產業，同時他也建議若分離課稅，修法時也應同時注意進口稅率，以免浪費分離課稅的美意。

(旺報 )