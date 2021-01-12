台南市要在3年內禁用保麗龍浮具，並滾動式輔導蚵農改用EPP、PE改良式浮具，但卻仍遭環保團體在沙灘上發現發泡塑膠汙染物，淺綠色為EPP浮具。（台南社大提供／李宜杰台南傳真）

台南市農業局漁管所12日舉行座談會，邀集專家學者、蚵農共同討論。（李宜杰攝）

台南是養蚵大鎮，然而傳統的保麗龍浮具，容易破碎漂流，形成「白色海灘」景觀。對此，台南市農業局預計要在3年內，修法禁用保麗龍（EPS）浮具，並於去年起接受漁業署補助3840萬元，替換超過5萬顆保麗龍浮具為發泡聚丙烯（EPP）、聚乙烯（PE），然因技術上仍有疑慮，導致EPP浮具仍易破損，讓環團批評是治標不治本；農業局漁管所代理所長吳俊傑則表示，會再與蚵農溝通。

台南市淺海浮筏式牡蠣養殖數量約9000餘棚，面積達1400公頃，年產量約5000公噸，產值超過5億元，目前以安南區、安平區、南區居多，是南市重要的養殖漁業之一。而過去竹製蚵棚使用期限大約1至2年，目前南市共設有6處海岸蚵棚回收區，政府雖有編列每年920萬元由廠商清除，但由於清理量過大，無法完全清除，僅能逐年、逐步清理。

至於保麗龍浮具汙染問題，台南市雖喊出將於3年內修法，禁止使用保麗龍浮具，但目前政府輔導蚵農使用的發泡聚丙烯（EPP）、聚乙烯（PE）浮具，仍會如保麗龍般，形成破碎顆粒，對環境造成汙染。蚵農也反映，浮具最重要的就是易綁、不吃水，但目前政府推行的環保浮具，仍無法克服這些問題。

台南市牡蠣產業發產協會理事長陳俊安則稱，目前已開發出採用聚氯乙烯（PVC）、高密度聚乙烯（HDPE）硬式管材的蚵棚，可承受大浪也可抗輕颱，更重要的是使用期可達20年。陳俊安稱，以成本來計算，保麗龍浮具1顆約130元，改良式浮具（EPP、PE）則約700元，雖然塑膠蚵棚一棚要價約20萬元，但可使用20年，建議政府出資購買，並由漁會租賃給蚵農使用。

吳俊傑表示，由於PVC蚵棚價格昂貴，確實需要逐步推動與調整。另外，吳也稱，若PVC蚵棚改以租賃方式，如何追蹤蚵棚流向、如何分配蚵棚都會是問題，會再邀集相關單位討論。

(中時 )