金門縣消防局今舉辦第26屆消防節慶祝大會，縣議長洪允典頒獎表揚績優消防、義消、志工人員。（李金生攝）

金門縣消防局今舉辦第26屆消防節慶祝大會，縣長楊鎮浯頒獎表揚績優消防、義消、志工人員，感謝消防團隊的辛勞與奉獻，也期許全體同仁持續精進本職學能，守護鄉親的生命財產安全。

接受表揚的20位績優消防、義消志工人員為金門縣消防局科員董紀瑋、小隊長李岳峰、小隊長李彪龍、隊員莊修銘、隊員鄭涵之、約用人員蔡承明、金門縣義消總隊副總幹事楊忠典、副小隊長王政雄、隊員許燕林、助理幹事許績祠、助理幹事林泳在、助理幹事陳雅玉、副分隊長陳蓮、副分隊長林華瑩、隊員李玉英、幹事黃逸祥、副小隊長林英杰、幹事陳金贊、小隊長陳向鑫、隊員李定國等人。

過去1年，金門縣消防局在局長翁宗堯的帶領下，拿出漂亮的成績單，包括辦理災害防救深耕第3期計畫經內政部評定為全國特優和以「救災用水水管理，節能減碳消防行」獲得「健康城市-綠色城市獎」榮譽，以及緊急救護獲消防署消防績優救護人員團體組金質獎。

去年，該局救護到院前無生命徵象傷病患51人，成功救回14人，並有4人已康復出院，急救成功率從2019年的19.05％提升達到27.45％，楊鎮浯縣長對全體消防同仁的辛勞，給予高度肯定。

楊縣長也強調，「警政消防升級」是他施政重要的目標，金門每位消防人員服務人口數是離島中最高，大約是澎湖的2倍、馬祖的3.7倍，而2014至2018年5年間，火災件數成長21倍，火災出勤量成長9.58倍。在金門人口持續攀升，新建建築物大量增加的環境改變下，以現有120名消防人力明顯難以應付。

楊鎮浯表示，他在擔任立委期間就極力推動爭取原籍返鄉，並列為競選重要政見，迄2020年消防局已經完成消防人力擴編作業，未來將持續補足消防人力，改善工作環境及裝備器材，讓所有消防同仁在無後顧之憂下投入救災、救護工作，提供鄉親更有保障、更優質的救援服務。

(中時 )