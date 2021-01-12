2020年全球受疫情衝擊，畫廊業績乃至各大藝博會取消，整體產業動盪，台北國際藝博會去年反出現報復性消費，統計營業額達10億台幣。甫接任的中華民國畫廊協會理事長張逸羣表示，對2021年的台北藝博也信心滿滿，且強調藏家也會是此時產業提升的助力。

全球畫廊業績去年均大幅下滑，張逸羣觀察指出除了台灣保有銷售佳績，大陸也十分火熱。據雅昌藝術網統計，北京的畫廊去年平均銷售達五成以上，有5％的畫廊甚至在藝博會能達全數售罄。張逸羣分析，目前市場上熱賣趨勢有二：強打、曝光度高的藝術家，以及「潮」藝術，反觀台灣去年的銷售情況，他指出普遍而言銷售數量不錯，但作品金額不夠高，未來台灣作品要走向國際，不能只訴諸種族情感，「現代語言很重要」。

張逸羣指出，近年畫廊二代陸續接班，協會也與時俱進邀請年輕世代，以更國際化的視角讓藝博會也可望有新貌，同時台灣的二代藏家也開始進場，「畫廊的視覺美學也面臨改變」他指出台灣藝術收藏、教育生態起步早，接下來也會積極經營「藏家聯誼會」持續培養能與國外藏家對話的新世代。

張逸羣表示，台灣藏家的實力有目共睹，加上今年對疫情評估樂觀，今年的藝博會的參展畫廊共識高，對今年的業績頗具信心，他也強調將動員台灣的藏家，「把國外的畫廊邀到台灣來，而不是我們去海外買。」

(旺報 )