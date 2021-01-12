網友盼望警方能給予協助。（姜霏翻攝）

一名網友日前在臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」網站上發文表示，於仁愛路三段上拾獲一台智慧型手機，雖然手機外觀已明顯碎裂不堪使用，仍已將它送往南崁派出所，希望透過臉書地方社團及警察的力量，增加找到失主的機會。

警員當時依循受理民眾交存拾得遺失物作業程序規定後，當下立即想盡辦法，從殘破的手機機身上試圖找出可能聯繫到失主的方式，最後依手機內的SIM卡卡號並透過該電信公司而很快的聯絡上失主，失主取回手機後又驚又喜，沒想到手機已嚴重損壞但還有人相助尋回，很感謝該名網友的熱心，並且於該則貼文下留言嘉許南崁派出所員警的熱心協助。

警員表示，受理民眾交存拾得遺失物是我們在派出所工作的日常，但對於失主來說，可能不僅僅是財物的損失，更重要的是這項物品背後對他來說所承載的回憶、紀念，所以不論受理到什麼樣的拾得遺失物，都應用最快的速度幫忙找尋失主。

(中時 )