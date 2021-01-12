林葉亭（右）為模特兒打理髮型。（Complex Biz提供）

林葉亭12日出席髮飾品牌記者會，現場為3位模特兒親自示範不同髮型飾品搭配。她談及18歲在美國堪薩斯州念12年級的小兒子，因想念一度哽咽，她提及小兒子目前正是準備大學的關鍵期，想報考威克森林大學復健相關科系，現在每年高中學費由於還有獎學金僅8000美金，每月寄宿家庭費用也只要500美金，她笑稱小兒子就是來報恩的。而她與老公高人傑的服裝品牌挺過疫情，去年業績還小幅成長，年營業額高達5、6億。

林葉亭育有兩子，長子邱以太21歲，去年12月入伍海軍陸戰隊，預計4月退伍，她笑稱兒子入伍不到1個月回家3次，「高鐵票比他當兵的薪水還貴」，邱乙太在入伍前就讀美國波莫納加州州立理工大學，因疫情返台線上教學，去年7月先休學1年當兵，她提及長子185公分，很喜歡運動，對於能進海軍陸戰隊反而相當開心。至於退伍後發展，邱乙太去年曾為大品牌走秀，對於台灣的服裝產業有更深入的認識，到時候可能會再準備復學。

有趣的是，林葉亭分享小兒子是個非常自律的人，因為不想身高輸給哥哥，從小立定長高計畫，每天回家就是跳繩1000下，也不吃甜食跟碳酸飲料，所以對於他單獨在美國求學，她雖擔心但依舊支持，「他對於消毒、戴口罩很有自覺，學校規定也很嚴格」。被問老公是否吃醋她花太多心思在小孩身上，她笑回：「我總是小孩第一，工作第二，老公第三，他會吃醋，但習慣了。」

(中時 )