警界高層調動今（12）日由內政部長徐國勇批准後已經底定，目前只待行政院長蘇貞昌點頭，即可對外發布，並於本周五（15日）報到到任。包括現任新北市警局長陳檡文接掌警大校長、刑事局長黃明昭調陞高雄市警局長、現任警政署主秘方仰寧南下坐鎮台南市警局長、現任警政署副署長黃宗仁則到新北市警局掌舵。

不過，在這波高階警官人事調整名單中，現任台中市警局長楊源明、台北市警局長陳嘉昌均未調動，熟悉警界人士指出，陳嘉昌和北市長柯文哲有「一定默契」，將會穩穩幹到今年7月屆退，而他退休後，外界評價不錯的楊源明是否接任，也引起外界矚目。

此外，本次異動中，黃明昭得以接任高雄市警局長的原因，外傳是因蘇貞昌自知閣揆任期將屆，有情有義的他為了「照顧子弟兵」，趕在離職前夕「推了一把」，黃明昭才如願前往高雄當「南霸天」。

甚至有說法指出，蘇貞昌的算盤是先讓黃明昭接掌高雄市警局長，未來將循陳家欽模式「直攻署長」，但不論如何，以目前警界人事異動趨勢來看，能力已經不是升遷唯一保障，人脈乃至行銷，甚至是政治實力，或許才是關鍵時刻獲青睞的核心主因。

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(中時新聞網)