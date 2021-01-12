南市多名議員12日前往會勘，爭取改建球場。（李宜杰攝）

台南市東區復興國小風雨球場自2007年完工至今，雖歷經幾次修復，但仍然無法承受強降雨及瞬間強風，形成風雨球場卻耐不住風雨的窘境，學校的體操校隊更是得經常跨校借用場地，相當不便。南市議會教育委員會12日前往現勘，針對改建提出初步構想，校方也估算，經費至少需要1500萬元。

復興國小校長陳茂盛表示，原風雨球場於2007年4月完工，挑高20公尺，且兼具美感與透光。然而，因近來極端氣候變化，原風雨球場已無法負荷強降雨與瞬間強風，期盼能改建成室內館場，讓體操校隊及在校生都能利用。

此外，由於原風雨球場緊鄰住宅區，打球的聲音也經常造成鄰居困擾，導致校方遭投訴，因此校長也提議，待新風雨球場完工後，不僅可解決噪音問題，還能開放提供里民使用。

12日有多位議員關心風雨球場改建，市議員曾培雅表示，復興國小體操隊成績有目共睹，希望能重新規畫風雨球場，讓莘莘學子有良好的學期環境。市議員蔡旺詮則提到，由於復興國小的風雨球場則因優良的美學設計獲獎，可與建築師共同商討如何改善，地方將全力支持。

(中時 )