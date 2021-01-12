大陸女星高圓圓氣質出眾、外型亮麗，是許多人心中的女神代表，也是大家公認的母胎美女，近日她被挖出小學時期的證件照，從小到大都沒變的美貌，讓網友驚嘆不已。

照片中，高圓圓留著齊肩短髮，看來相當稚嫩，小時候就擁有濃眉大眼、高挺鼻樑、深邃雙眼皮，五官和現在幾乎都沒變，從小就看岀是個美人胚子，女神清秀可愛的模樣，吸引大批網友留言狂讚「看得出來沒整過阿，真的是從小美到大」、「五官好絕，現在更溫柔了」、「這才是純天然美女，太美了」、「女神完全沒變」。

高圓圓小學證件照曝光，濃眉大眼高顏值都沒變。（圖／翻攝自微博）

高圓圓和趙又廷婚後生下一女Rhea，她在家中照顧孩子一年多，直到去年才逐漸復出螢光幕，看得岀女神產後狀態極佳，尤其不時被網友捕獲，曝光無P照，當媽的她身材恢復得好，且依舊擁有白嫩美肌，完全不像40歲。

而高圓圓產後復出的第一部作品是《光榮與夢想》，也是她相隔5年再拍戲，和另2位大陸女星王彤、李小冉分飾宋家3姐妹，王彤演大姊宋靄齡、李小冉是二姐宋慶齡，高圓圓則詮釋宋美齡，被網友讚是顏值最高的宋氏姊妹。

(中時新聞網)