新境界智庫副執行長吳怡農投入民進黨北市黨部主委選戰，但隨著戰局演變成同額競選，吳怡農將成為新任主委，並可能在2022年地方選舉中，與藍委蔣萬安對決。網路輿情統計網站「聲量看政治」分析，從2020年吳怡農在立委選戰中敗選後一整年的網路聲量來看，吳、蔣2人的空戰實力相差不大，但陸戰方面仍是蔣萬安佔優勢。

兩蔣財產遭沒收充公 蔣萬安討公道為選舉鋪路？！

「聲量看政治」11日深夜在臉書上發文指出，如果是看2020年一整年，從吳怡農敗選，到昨天為止，他和蔣萬安2人在Google SERP分析上只差13到15個百分點而已。

「聲量看政治」分析，空戰方面，從網路與新聞的討論上，兩個人的實力差距大概就是這15個百分點以內；但陸戰的話，蔣萬安沒有話說，畢竟台北市區內藍大於綠結構尚未完全鬆動。

不過，「聲量看政治」也指出，綠營是不是吳怡農，也還不一定；藍營是不是蔣萬安，大概只差有沒有共識而已，雖然現在比這些當然還太早，但是該跑行程的，大概就該開始跑了。

網友們也留言回應，「台北市的選舉已經沒有懸念了，吳怡農上來多拿一些票是可以提升未來的行情，其他人純粹就是炮灰」、「台北市做的爛是民眾黨，不是國民黨，票不會跑掉」、「吳怡農還沒有立委位置可以搏聲量呢」。

如果是看2020年一整年，從吳怡農敗選，到昨天為止。其實蔣萬安與吳怡農兩個人在Google... 由聲量看政治發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)