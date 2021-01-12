北市旅館公會理事長韋建華建議政府實施「333方案」，提供返台商人的家人，每人每天補助1000元，連續補助3天共3000元，解決防疫旅館供不應求等問題。（北市旅館公會提供／吳康瑋台北傳真）

疫情暴衝導致防疫旅館供不應求，許多台商回台訂不到房，只能讓家人住一般旅館，自己回家隔離，但農曆春節將屆，旅館住宿本就不便宜，4口之家根本無法負擔連續14天住旅館的費用，對此，北市旅館公會理事長韋建華建議政府實施「333方案」，提供返台商人的家人，每人每天補助1000元，連續補助3天共3000元，解決防疫旅館供不應求等問題。

韋建華表示，旅宿333方案將提供市民3天3000元的補助，並且北市旅館近年繳納賦稅的總金額高達52億元，加上新北及基隆絕對超過60億元，他認為，政府可以從賦稅所得中，規畫30億元的款項，回饋北北基旅宿業者，確實替業者紓困，業者也願意降價提供民眾入住，此舉不僅確實降低民眾負擔，更不會增加國庫負擔，也替北北基的所有旅館業者完美紓困。

韋建華指出，目前許多台商返台後，完全訂不到防疫旅館可以隔離，只能選擇回家住宿，忍痛讓家人外出暫居一般旅館，可是連住14天旅館的費用太高昂，光是使用政府提供的每人每日的500元補助，實在不夠應急，並且北市哪裡的住宿一天只需要500元，更別提旅館過年時，價格也會異動，民眾要入住普通旅店，就已負擔很沉重，更別奢望能住進舒適一點的環境，要求政府設身處地替民眾著想，讓民眾能過個好年。

韋建華強調，政府要求台商住家裡，反倒將家人趕出家漂泊14天，讓無辜的家人在外遊蕩，不僅是要人民背負政府失算的結果，若因此染疫，更是得不償失，要求政府審慎評估「333方案」，且待疫情結束，每年仍可獲得旅宿業者繳納的高額稅金，不會造成全民負擔，他代表北市旅館商業同業公會呼籲政府，愛惜數萬戶北部家庭，讓市民可以度過嚴寒、團圓過年。

(中時 )