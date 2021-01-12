一個人的運氣不太可能一輩子都不會改變，隨著時間的流逝，運氣也會有所起伏。搜狐號《星了個星座》近日在文章中點名，有4個生肖的人雖然年輕時生活不太順利，但到了中年就可以順利轉運，開啟幸運的大門！

1.生肖牛

屬牛的人在年輕時生活不太順遂，經常會遭遇挫折，但你們的性格相當堅強，做事情非常認真負責，也勇於面對挑戰；在人際方面，你們待人真誠、有義氣，是值得信任的朋友。到了中年之後，你們的運勢會漸入佳境，不管事生活和工作都會越來越順利。

2.生肖雞

屬雞的人腦子靈光而且口才很好，具備非常良好的社交能力，不管在什麼場合都會受到眾人的喜愛，再加上你們不會在背後說別人閒話，善良的性格讓你們很容易招來好運，尤其到了中年以後，更是一帆風順，做任何事都可以平安度過。

3.生肖虎

屬虎的人天生性格就比較獨立，從小就特別有上進心，你們的個性也非常熱心，不少曾受過幫助的人都會在之後化身成你們的貴人，給予許多幫助和支持，所以屬虎的人在中年後，整體運勢肯定會逐漸旺起來，不僅工作順利，還可以找到人生真愛。

4.生肖馬

屬馬的人特別開朗活潑，還非常健談，人際關係極佳，雖然你們做事偶爾會太過衝動，但始終保持著積極、不退縮的心態，勇於追求自己的理想。在中年後，屬馬的人運勢會開始上升，在事業上得到貴人幫助，生活也同樣幸福順遂。

(中時新聞網)