真的很冷，農委會統計，寒流造成農損已經破億，農業產物估計總計損失1億943萬元，以屏東、雲林損失最重都破千萬，作物仍以蓮霧受創最重。

農委會指出，一波波的寒害又以屏東縣損失最重，損失額為6,542萬元、占60％，雲林縣損失1,613萬元、占15％、澎湖縣損失756萬元、占7％、嘉義縣損失584萬元、占5％較為嚴重。

在農作物損失上，農委會指出，估計損失金額7,334萬元，農作物被害面積536公頃，損害程度23％，換算無收穫面積124公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積361公頃，損害程度29％，換算無收穫面積105公頃，損失金額6,904萬元，其次為甘藍、番荔枝、洋香瓜及結球白菜等。

畜產損失，農委會指出，主要是桃園市受損鵝500隻所致，估計損失金額總計2.5萬元。

漁產損失，農委會指出，估計損失金額總計3,606萬元，受損漁產主要為文蛤池混養之虱目魚受損668公頃，受損金額2,179萬元，其次為海鱺、午仔魚、虱目魚（專養）、淡水長腳蝦及龍虎斑等。

(工商 )