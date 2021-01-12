循環經濟、綠色環保業務成長；太陽能售電、水資源處理再利用等營項貢獻度增加，國內最大廢棄物處理、環保資源回收的崑鼎投控（6803）自結2020年稅前淨利12.93億元，每股稅前盈餘18.74元。

崑鼎目前資本額為6.9億元，以2020年自結獲利計算，應可確定，稅後，崑鼎2020年仍可賺一個資本額以上，而這也是崑鼎連續九年賺進一 個股本。

目前，崑鼎營收比重中，廢棄物處理占40.14％、電力29.56％、其他18.19％、服務特許權協議10.78％、清理運輸服務1.32％。

崑鼎指出，集團目前除焚化爐操作與廢棄物管理業務外，近幾年來，積極投入太陽能發電、循環處理再利用等營項，這一、二年取得的標案陸續入帳，營收及獲利能力因此逐年提升。

崑鼎發電業務，大部分透過100％轉投資昱鼎能源科技開發主導，昱鼎目前擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州等數十座太陽能發電廠100％的所有權與經營權。

在回收再利用及水處理領域，崑鼎手中項目包括鳳山溪案、林口污水處理廠案等，預期，未來幾年，國內還有四、五件回收再利用及水處理領域的標案可承攬。

由於政府逐年擴大太陽能發電等綠能比例、並鼓勵企業投入廢棄物回收等市場，崑鼎指出，循環經濟、焚化爐操作管理以及綠能事業，會是未來五年集團極力爭取，且預期也是營收獲利成長最快速的重點業務。

根據崑鼎統計，未來五年，在廢棄物管理與焚化領域，預計有13座大型都市焚化廠合約到期，將釋出約750億的投資、營運商機。其次，再生能源領域中的太陽光電，再生能源為全球趨勢，國內已制定，2025年前達成25GW太陽能裝置量與再生能源發電占總電力20％為目標， 綠電業務成長可期。

(工商 )