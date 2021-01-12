11日才傳出彰化地方法院，有一名法警疑似天氣寒冷，血壓飆高，在開庭的時候站值勤，突然昏倒直直後仰摔倒，還撞到桌子，所幸送醫後已經無大礙，但今天中午彰化地檢署又傳出一名書記官，中午休息時，突然出現抽蓄情況，同仁見狀緊急將其送往醫院，所幸無大礙，但目前仍住院觀察。

彰化地檢署今天中午，49歲廖姓書記官，在辦公室休息時，身體突然出現不適，開始出現抽蓄情況，同事連忙將其送往醫院急救，所幸無大礙，襄閱主任檢察官葉建成表示，無法確認同仁情況是否因天氣所引起，但已通知所有同仁應保護自己，加強保暖，而送醫的同事，也請他做進一步的檢查，在返回岡位上班。

員榮醫院醫療部主任陳裕峰表示，寒流來襲，患有三高的病患切記要做好保暖工作，特別是高血壓病患，若因為工作太緊張、勞累、或是天氣因素，仍有可能造成血官急速收縮，血壓上升情況，一定要做好保暖工作。

(中時 )