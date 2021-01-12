「如果將2020年看作一場測試，台灣可望是『通過考驗的優等生』」，法國外貿銀行環球市場研究部12日說，在全球陷入難以停止的封城循環之際，台灣經濟已走出困境，增長表現強勁。

台灣經濟表現，確實在2020年上演了讓全世界分析師跌破眼鏡的劇碼，國際各類機構普遍認為，2021年沒有理由再低估台灣經濟潛力的可能爆發情況，法國外貿銀行環球市場研究部直接把台灣這兩年的GDP年增預測值，上調為2020年3.1％，2021年4.6％。

法國外貿銀行的4.6％估值，是目前整個市場上的最高數據，該團隊也承認，內部討論之後的數據確實高於市場觀點，且估計台灣可望成為疫情全球大流行期間，全世界為數不多、且連續兩年保持正增長的經濟體之一。

法國外貿銀行環球市場研究部指出，台灣2021年經濟前瞻「持續」向好，有兩項因素：一、受惠疫情負面影響較小，二、高科技產品需求上升。而這兩項主要因素將帶動台灣的產業投資、內需動能，創造出口及消費的雙成長引擎。

(工商 )