國民黨主席江啟臣近期傳出正布局黨內人事，已密會前黨主席連戰，尋求由黨內智庫董事長連勝文接任黨秘書長一職，組「連江結盟」，但消息曝光後，今天隨即遭連勝文辦公室否認。有媒體人分析江啟臣找連勝文結盟作法沒錯，但他顯然對連勝文不夠了解，因為站在連勝文角度思考，2個答案就出來了。

2019年，代表國民黨出戰2020總統大選的韓國瑜（左二），出席新北競選總部成立大會，時任黨主席的吳敦義（右）、前總統馬英九（右二）、新北市長侯友宜（中）、前新北市長朱立倫（左）同台加油。（資料照／陳君瑋攝）

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」12日貼文分析國民黨人事布局破局一事，他指出，江啟臣選情不好找連勝文結盟是合理選擇。若連勝文同意和江結盟，而且不選主席，對江啟臣的好處至少有三個：第一，連家有錢脈，如願意扮演黨要角，可以解決很多錢的問題。第二，連江兩人年紀差不多，可以凸顯和對手朱立倫、韓國瑜的世代差別。第三，朱和連戰交情不錯，甚至可說朱曾受到連戰的一路提拔，連支持江，對於氣勢來說是有幫助的。

「逆風的烏鴉」分析，江啟臣找連勝文結盟沒錯，但他顯然對連勝文不夠了解。站在江啟臣的立場，黨秘書長是個有實權的職位，找連勝文意即要給他實際操盤的權力。江的心思應是認為連不是對黨的發展方向有很多意見？讓他當祕書長可以直接運作黨團、地方派系、黨內各單位都歸你指揮，應該不會再有不滿吧？

但值得注意的是，站在連勝文的角度看卻並非如此，第一，連勝文有自己的事業且做得不小。誘因若不夠大，要他放棄自己的事業是萬萬不可能的。何謂夠大的職位？就是黨主席，接秘書長要出錢出力，位階還比主席低了兩級，而且顯然得放棄自己的事業。最重要的是，江若連任還得第一線擔負選戰成敗，吃力未必討好還得虧錢，他何必？

第二，他認為，更何況，當初江啟臣曾答應連勝文的就是副主席一職，副主席雖不比主席，但不用全職、可以兼顧事業(甚至是加分)。儘管遠比不上主席來得有權，但在現實上和心理上，滿足的成分都大得多。

但江啟臣被曝光的佈局，還特別拉李乾龍當副主席，換句話說，江啟臣曾說不設副主席，現在設了又不找連勝文是哪招？換成連勝文心態勢必難平衡，若許諾的是副主席的位子，是否會有不一樣的結果？又或者會改變主席選舉的結果？「逆風的烏鴉」認為，前者很大的機率會不一樣的，但後者機率不大。

江啟臣不懂連勝文 去年底寫了篇關於連勝文說可能要選黨主席的，然後今天就來了個江啟臣找連勝文當秘書長的新聞。接著第一時間，連勝文方面就拒絕了江啟臣。這大概也意味江啟臣找連勝文結盟是搞不成了。 江啟臣的主席選情不好，找連勝文結盟是合理選擇。... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)