北部傳出醫護人員染疫事件，基隆市、桃園市、新竹市、高雄市、宜蘭縣先後宣布取消市府機關尾牙活動。台北市政府各機關尾牙，暫不調整；新北市則維持原政策，各局處尾牙、無法採實名制或實聯制的大型活動暫緩實施，各局處尾牙均已取消或延期。台中市府仍維持「暫緩」舉辦尾牙，擇期舉辦。

北部某醫院有醫師染疫，桃園市長鄭文燦今天（12日）指出，桃園市政府機關尾牙取消，大型活動延至農曆年後舉行。基隆市長林右昌今天（12日）宣布取消市府尾牙和愛心聯歡餐會，也請民眾不要輕忽，持續加強防疫，平安過好年。

雙北部分，台北市政府各機關尾牙，目前未有調整，繼續密切監控疫情變化。新北市政府發言人蔣志薇則表示，新北市去年已超前部署，當12月下旬再度出現新冠肺炎本土案例時，市長侯友宜除要求團隊備戰、要有憂患意識，也下令市府各局處尾牙、無法採實名制或實聯制的大型活動暫緩實施，各局處尾牙均已取消或延期。

高市府新聞局長董建宏12日晚間表示，原則上，市府層級的尾牙活動不會舉辦，至於各局處，過去有些有辦尾牙，有些沒有，即使今年要辦，也必須嚴格遵守中央流行疫情指揮中心的相關防疫規範，避免群聚風險。台中市長盧秀燕日前表示，因為防疫關係，行政院已宣布大型尾牙餐宴不舉辦，基於中央與地方防疫一致，台中市政府也暫緩尾牙，將擇期再舉辦。

花蓮縣政府則是決定尾牙活動，目前暫定2月舉辦，屆時將再視疫情狀況決定是否調整日期。 屏東縣政府及澎湖縣政府均表示，尾牙活動由各單位自行辦理，暫不取消。新竹縣政府則在晚間宣布，將停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上的集會活動。至12日晚間8時止，取消尾牙縣市已有基隆、桃園、新竹市、高雄市及之前宣布停辦尾牙的宜蘭縣。

(中時新聞網)