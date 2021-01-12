樂天桃猿隊今（12）日在嘉義縣立棒球場舉行2021春訓開訓典禮，球團特別宣布由32歲的郭嚴文擔任隊長，而他也樂於承擔這個職務。郭嚴文表示，自己本來就很會和別人溝通，個性也樂於助人，上任後會全力協助球隊和教練團，目標勇奪球團轉手後的第1座總冠軍。

郭嚴文說，在南英商工青棒時期就曾擔任隊長，當時覺得可以幫助到別人，這次接任後將和副隊長「小胖學長」林泓育、「姊姊」王溢正互相幫忙，尤其要協助一些新學弟儘快融入桃猿隊這個環境，不要對前輩們心存畏懼。

中職球員平均年齡逐年下降，樂天隊近兩年加盟選手中有的還不到20歲。郭嚴文很清楚學弟們的年紀小很多，而他擔任隊長的目的是不讓他們對學長感到害怕。對他而言，其實球隊內也不必分得那麼細，球員彼此間只是年紀大小的差別，就好像是家裡的弟弟。

談到球場上的成績，郭嚴文坦承去年應該是近10年來最差的一個球季，僅繳出打擊率2成68、全壘打10支、打點54分的成績單。不過表現雖差，其實也學到很多，像是體會到如何調整，並不是毫無所獲。今年他會嘗試把握住每個有利的環節，降低失誤率，設法從低潮中走出來。

(中時 )