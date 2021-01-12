新冠肺炎疫情延燒，今（12) 日傳出讓人心疼消息。中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎本土病例，分別為本國籍30多歲男醫師(案838)及本國籍20多歲女護理師(案839)。消息傳出，各界議論紛紛。對此，同樣是防疫第一線人員的海巡人員格外有感。海巡署長室臉書粉絲專頁PO出貼文，力挺前線醫護人員，呼籲網民一人一句鼓勵，短短一小時就湧進大批留言。

海巡署長室貼文提到，「同在防疫第一線的我們知道後，最難過的是看見不少網友對此的回應：『終於有醫護被感染囉』、『只有一個女友嗎？』、『真羨慕』......等等留言，」對醫護人員遭不理性網民酸言襲擊，感到相當不捨。

小編指出，「防檢疫人員的工作風險相當高，每天要面對可能感染病毒的對象，下班後還得擔心身上有沒有消毒乾淨，影響家人……但其中最危險的一群，絕對包含『守在負壓病房的醫護人員』」。

在傳出醫護人員染疫之後，海巡署長室立刻發起一人一句謝謝，希望告訴醫護人員，「比起酸言酸語，願意給他們溫暖的人更多！」

(中時新聞網)