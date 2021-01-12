跨年至今半個月內先後3波寒流襲台，上次2010至2011年同樣從跨年夜起算半個月有3波寒流，且拉長觀察時間至1個月則有5波，對於今年1月中下旬是否又有寒流，氣象局將再觀察。

中央氣象局預報員劉沛滕告訴中央社記者，今年因「負北極震盪」，北極的渦旋接近東亞，如蒙古、中國大陸等地區，因此北方南下至台灣的冷空氣較容易達寒流等級。

「負北極震盪」是暖空氣進入極區，把冷空氣推到中低緯度，引發異常暴風雪與寒冬的現象。氣象局長鄭明典先前曾表示，這次影響地區剛好落在東亞，因此台灣感受明顯的低溫急凍。

劉沛滕指出，半個月內有3波寒流，在2010至2011年冬天也曾發生過，當時與今年類似，是跨年夜至元旦、1月11至12日、1月15至16日3波；若拉長時間觀察，2010年的12月16至17日、26至28日也同樣是寒流，「等於是一個月的時間有5波寒流」。

至於今年接下來是否也會達成「一個月內5波寒流」的紀錄，劉沛滕說，目前16日至18日的冷空氣強度預估在大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團之間，之後是否還會再有達寒流等級的冷空氣，則還需要再觀察。

天氣風險管理公司環資部總監賈新興今天在臉書上表示，如果根據台北氣象站的日最低溫紀錄低於10度為寒流來看，1983年12月24至26日、12月30至隔年1月1日以及1984年1月8至9日，也出現過半個月內3波寒流的狀況。

賈新興指出，在更早期的資料中，甚至出現半個月內4次寒流的紀錄，如1903年、1906年、1910年。

根據氣象局資料，今年台北1月上旬均溫冷的程度可以回推10年前，台南、高雄等測站更是35年前才比今年冷。劉沛滕解釋，最近幾波冷空氣算偏溼冷，因此連中南部地區也多為陰天，白天氣溫不易回升，也降低平均溫度。

然而，劉沛滕說，因為全球暖化，其實近30年左右溫度緩慢上升，氣溫下降不易，很難再出現如1960至1980年代的低溫。

(中央社)