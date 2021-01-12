警政署NPA署長室臉書今天發文，指交友詐騙案例，常可聽到嫌疑人盜用多張他人照片，再透過臉書、IG、Tinder等交友軟體伺機尋找被害人，而這些網路上俊男美女的照片，往往透過「以圖搜圖」技巧，即可破解。因此警方提醒大家網路交友，可多利用以圖搜圖，降低遇上交友詐騙的風險。

警方指出，除此之外，在網路交友若遇有要求匯款或、提領金錢或是慫恿高額獲利投資等話術，極有可能是詐騙，若有疑問要先冷靜，後查證，並可撥打165反詐騙或是110報案專線，切勿一時衝動而落入詐騙集團的陷阱之中。

刑事局並分析近期「假交友真詐財」詐騙手法，歹徒大多透過架設網站或臉書、私人Line及交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即慫恿投入資金，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利。

然而通常被害人投入大筆金錢後，未發現該網站已無預警關閉人間蒸發！警方特別提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。

(中時 )