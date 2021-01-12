傑尼斯男團「關8」成員大倉忠義，去年9月底確診新冠肺炎，歷經多日的療養觀察後復工，新劇《認識的妻子》亦在上週首播。然而大倉忠義在劇中的崩壞老態就引發日本網友熱議，更有粉絲擔心他的容貌變化與新冠肺炎後遺症有關。

現年35歲的大倉忠義，去年9月20日身體出現疲倦感，接著有發燒症狀，23日確診為新冠肺炎陽性。所幸他在歷經多日休養治療後，恢復良好，確定在10月12號復工，與廣瀨愛麗絲主演新劇《認識的妻子》亦再次重啟拍攝。

大倉忠義在新戲老態盡現。(取自日網)

只是大倉忠義復出並沒有想像中的順利，《認識的妻子》上週首播收視率僅6.1%。一向以高顏質著稱的他，還被發現在劇中容貌大變，臉上紋路明顯，頭髮又稀疏，整個人看起來至少老了10歲。大倉忠義的崩壞老態亦被揣測是否與新冠肺炎後遺症有關。

粉絲擔心是新冠肺炎後遺症。(取自日網)

隨著新冠肺炎確診數不斷增加，不少人也開始擔心感染後是否能真正痊癒？據《Heho》健康網報導，健眾細胞生醫執行長張薏雯表示，根據臨床上的實際情形，台灣首位確診新冠肺炎的感染者痊癒後，經照射電腦斷層發現，確實有肺纖維化的情形，也就是俗稱的「菜瓜布肺」，顯示肺臟已受到傷害

(中時新聞網)