周杰倫（周董）愛車且駕車技術一流，他12日在IG秀出要價170萬美元（約4760萬元台幣）的瑞典四人座超跑巡展車「Koenigsegg Gemera」，寫下「我的女孩覺得這台車可以」，他的女兒Hathaway正坐在後座，也滿意爸爸的眼光。被問到周董是否買新車？他所屬的杰威爾音樂回應：「沒有買、私人賞車。」

周董名下有十多部超跑，價值上億元，也因已經收集很多名車了，再添購新車需徵詢媽媽和老婆昆凌的意見。他3年前生日時，昆凌送他千萬元的藍寶堅尼Urus休旅車當生日禮物，令他驚喜，他1月18日即將迎來42歲生日，這次昆凌是否仍會送上新車大禮，令人好奇。

由周董監製、昆凌主演的電影《叱咤風雲》本周六上映，周董在電影中駕車馳騁，並為電影同名主題曲作曲、搭檔黃俊郎寫詞，柯有倫、范逸臣合唱，MV釋出一小時就吸引上萬人次點閱，柯有倫更說「可以唱到杰倫的作品是他等了多年的夢想」。

新歌MV由製片彭小刀斥資400萬元製作費打造，周董特別在MV中秀一手電吉他神技，是他繼〈藉口〉MV和演唱會上的表演後，再度彈奏電吉他，他週四也會出席《叱咤風雲》在台中麗寶賽車場舉辦的首映會為新片造勢。

電影《叱咤風雲》同名主題曲由范逸臣、柯有倫演唱。（創映電影、量能文創提供）

(中時 )