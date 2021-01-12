北部某醫院傳群聚感染 陳時中親上火線說明

北部某醫院醫師與護理師女友確診新冠肺炎，成台灣首例醫師院內感染案例，引發恐慌。事實上當事醫院早在上月就遭爆一般門診與新冠肺炎的檢疫門診並未分離，如今卻爆出院內感染，對此指揮中心指揮官陳時中也做出回應。

《蘋果新聞網》上月報導指出，事發醫院檢疫門診與家醫、一般門診並未分離。當時院方回應有確定檢疫民眾無出國史、發燒才進入門診，居家檢疫者則是都在戶外實施檢測，隨著移工病例上升，事後就連自費篩檢也都移往戶外，但對於檢疫與一班門診混診情形並無正面回覆。

台灣傳出首起醫師院內染疫，事發醫院一早開始移送非重症病患至其他醫院就醫。(圖／姜霏攝)

對此指揮中心召集人張上淳在今天(12日)表示，該醫院居家檢疫一直是在戶外篩檢，大家所擔心應該是自費採檢部分，但目前細節方面指揮中心並不清楚，僅從媒體上看到醫院回應，目前以醫院回應為主，尚未對這說法進行詳細了解。

陳時中則補充，雖然近來沒有去過，但去年曾視察過，依他對這家醫院的了解，由於相當靠近國門區域，因此檢疫措施相當嚴格，只要是入境人士，或是有通報的，都是在戶外進行，至於門診篩檢混診說法，陳時中表示即使是在門診篩檢，感控應該都有做好，但會持續深入了解。

(中時新聞網)