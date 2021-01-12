馬來西亞新冠肺炎加劇，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）12日宣布大馬全國進入緊急狀態，如疫情趨於嚴重，不排除緊急狀態將一路持續到今年8月1日，針對馬國疫情升溫，銘異（3060）12日特別代銘異馬來西亞所有子公司公告，強調馬國政府實施的「行動管制令」，對公司營運並無重大影響。

馬來西亞政府為有效控制新型冠狀病毒疫情，重啟5個州屬及3個直轄區之「行動管制令」，於1月13日至1月26日為期14天，實施禁止涉及多人的社交活動、宗教活動及人員流動不能跨州與跨縣等措施，不過言明工業與製造業、建築業、服務業、貿易與物流、種植園及商品業等5大關鍵領域仍可照常運作。

著眼於馬國疫情似有升溫跡象，銘異12日晚間特別代其馬來西亞所有子公司逕行公告，表示已做好相關因應。

銘異指出，現馬國生產線上的員工仍維持全員上班，至於管理層及辦公室人員則僅允許30％人員到班，目前仍可維持正常生產及出貨，另公司已於客戶物流倉庫中備足14天庫存，可供客戶拉貨，預料應不致對元月營收產生重大影響。

(工商 )