去年疫情期間，警方與境外合作查緝毒品並未間斷，刑事局統計，去年透過駐外聯絡官，分別與日本、印尼、泰國、馬來西亞及越南等國合作破獲9起毒品案件，共查獲海洛因、安非他命、K他命及一粒眠等毒品達683公斤以上，落實「拒毒於海外」的政策目標，避免毒品流竄來台。

刑事局分析，跨境走私毒品的來源以泰國為大宗，國際科表示，去年跟泰警合作，共破獲4件毒品案，查獲海洛因273.65公斤、K他命300公斤，經深入調查發現，海洛因毒品皆自金三角到泰國，再從泰國企圖以貨運方式闖關來台。

警方指出，以往K他命大多自大陸走私來台，但近年發現有製毒師傅前往緬甸等東南亞國家製毒，再企圖自泰國走私入境。此外，國內毒梟現在會從大陸走私進口第四級的先驅原料，藏身於國內提煉製作類K，刑事局去年11月即在桃園機場外圍破獲一起史上最大的空運毒品走私案，查獲700公斤的第四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命（N-Boc-Norketamine），初估將可製成350公斤的K他命，黑市價格逾10億元。

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(中時 )