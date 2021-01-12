我國又現本土病例，北部某醫院昨(11)傳出院內感染，共有兩名醫事人員確診，中央流行疫情指揮中心今證實，這兩名醫事人員分別為醫師與護理師，懷疑醫師是在協助病患插管中遭到飛沫噴濺感染，與護理師是情侶關係，但考量到兩人工作上並無接觸史，因此暫列一例院內感染、一例社區感染。對此，連勝文今日在臉書中指出，目前台灣仍無足量疫苗，轟民進黨政府至今仍不購買大陸產的疫苗，還在搞意識形態。

連勝文在臉書中表示，今天台灣某公立醫院，傳出院內新冠肺炎感染的同時，媒體也報導在大陸的台商可能會比住在台灣的台灣人，更快的在大陸接種歐美「高級」疫苗，例如台灣一直買不到足夠數量的Biontech疫苗。

同樣的問題，連勝文想問問民進黨的山大王們，及他們豢養的媒體鷹犬，那就是台灣人或是外國人，在中國大陸接種歐美「高級」疫苗，如Biontech或Moderna的疫苗後，回到台灣，那政府是否承認他們施打疫苗的效力？還要不要再關14天？還是說即便是全球最高級的疫苗，但只要是在中國大陸打，就不承認他的效力？但是如果是在阿富汗、巴基斯坦以及我們最新的非洲友邦索馬蘭等地施打，只要跟中國大陸無關就通通有效？判斷標準究竟是科學數據，還是意識形態？

連勝文批，民進黨的山大王們，現在被川普的臨去秋波掃到頭昏腦脹、進退兩難，面對新的老闆快上任，恐怕所有的心思都在想要如何討新老闆的歡心吧？可是別忘了，台灣到現在還是不知道什麼時候才能取得足夠的歐美「高級」疫苗，而且現在又發生院內感染，到時候如果數百萬的台灣民眾跑去大陸打歐美「高級」疫苗，恐怕山大王們在新老闆面前也很沒面子吧？

(中時新聞網)