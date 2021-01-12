由上海市海峽兩岸交流促進會主辦「2020年滬台交流十大新聞」評選活動，經過1個月遴選、評選後，綜合新聞專業評審和網友投票，12日揭曉評選結果，包含如「2020台北-上海城市論壇首次視頻連線舉行」、「上海啟動電競文化節 邀兩岸青年交流切磋」等獲評為2020年滬台交流十大新聞。

具體盤點此次入選的10大新聞，則包含「2020臺北-上海城市論壇首次視頻連線舉行」、「上海台商踴躍捐款抗擊新冠，復工復產呈新氣象」、「上海台企蓬勃發展： 第三屆進博會上海交易團首單簽約台企，上緯新材料成功登陸科創板」、「滬台孔廟首度『牽手』展現中華文化」、「涉台教育進學校 台灣作家莊奴歌詞作品傳唱滬上校園」。

此外，還有包含「We愛‧第四屆兩岸青年短片大賽在滬台兩地同步舉辦」、「日據時期台灣學生反殖民鬥爭圖文展在滬開幕」、「2020海峽兩岸新媒體產業發展研討會在滬舉行」、「上海啟動電競文化節 邀兩岸青年交流切磋」、「民間交流不斷線 上海台北『雲』上話重陽」等新聞。

主辦單位指出，2020年是不平凡的一年，面對新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，增添兩岸往來的困難，但阻擋不了滬台交流的時代步伐，表示上海在堅持疫情防控的前提下，積極推動滬台交流繼續深入發展。

而此次評出的滬台交流10大新聞，集中呈現過去1年滬台兩地人民共克時艱，開闢新局，在各領域交流的豐碩成果，體現上海堅持疫情防控和經濟社會發展兩手抓的大局意識；體現了上海服務台商台企拓展新管道新機遇、創新手段開闢滬台交流新局面的擔當意識，體現了災難面前，兩岸同胞血濃於水的骨肉親情，展示出大陸是廣大台商台胞最廣闊的發展空間。

(旺報 )