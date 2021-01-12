北部某醫院傳出11日晚間有確診患者入住，且疑似防護管控不良爆發院內群聚感染，緊急通知無法收治病患，多名員工進行隔離。對此，台北市議員游淑慧以她自己的親身經歷為例，指出有些醫院未嚴格管制人員進出，她質疑，是否有醫院已經放鬆了？若院內發生狀況，能清查接觸範圍嗎？

游淑慧今(12日)在臉書上表示，是否有醫院已放鬆了？並指出，自從疫情爆發後，有不少醫院都嚴格執行入院實名制，並對陪同探病、就醫人員進限制和登記，但她最近到另一醫院時卻發現，進進出出醫院都沒有登記和詢問，旁邊有個小櫃台，美其名為「陪病申請填寫」，但也無人把關和要求。

游淑慧感嘆，像這種情形，一旦院內發生狀況，能查到接觸範圍嗎？做好入口把關，才能更好的保護醫護人員，希望醫院的行政系統不要放鬆戒心了。

網友們也留言表示，「某個部長不是在媒體前講很安全嗎」、「台灣防疫早就鬆散了，連醫院也鬆散啊」、「紙包不住火本來還想暗崁不讓全台灣人知道！可惡」、「現在新冠變種疫情蠻嚴重，要提高警覺」。

是否有醫院已放鬆了？ 從疫情爆發後，台北市立聯合醫院都嚴格執行入院實名制，陪病探病限人數、要登記。 我每次陪我媽媽到仁愛復診，在門口就要插健保卡登入，告知進院目的。 但我最近到另一醫院，發現進進出出醫院都沒有登記和詢問，旁邊有個小櫃台，美其名為「陪病申請填寫」，但也無人把關和要求。 像這種情形，一旦院內發生狀況，能查到接觸範圍嗎？ 做好入口把關，才能更好的保護醫護人員，希望醫院的行政系統不要放鬆戒心了。

游淑慧 台北市議員發佈於 2021年1月11日 星期一

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(中時新聞網)

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