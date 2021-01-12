有得教育實驗機構張子胤，完美肌肉勇奪健美健體冠軍。(呂筱蟬攝)

有得教育實驗機構張子胤，完美肌肉勇奪健美健體冠軍。(呂筱蟬攝)

桃園市有得教育實驗機構11年級學生張子胤，參加今年109育達廣亞盃全國健美健體公開賽，勇奪高中男子組冠軍，為了有良好的體態，除了辛勤訓練外，他還苦心營較營養餐，在備賽期間一天吃午餐其中有三餐是雞胸肉，還曾吃到吐，但他還是樂此不疲，希望朝專業的健美健體選手之路邁進。

張子胤說，之前在國外求學，無意間看見健體選手陳建昕的影片，從此以他為偶像展開健身之路，一開始他也是門外漢，只能在健身房中埋頭苦練，還因此受了傷，回到台灣後才找了專業教練開始學，每天都練1.5至2小時。

他說，健美健體6成靠飲食控制、3成訓練、1成則是睡眠，在備賽期間一天吃5餐，其中有3餐都是雞胸肉，嚴格要求低油低脂，所以他也不能吃學校午餐天天自備，還主動教導老師和同學怎麼吃會更營養，172公分的他體重76公斤，體脂肪6％肌肉量則有40公斤，健美的身材讓人看了驚嘆。

他說，愛上健美健體這條路媽媽剛開始並不支持，但自己不放棄，也和媽媽承諾如果比賽拿到好成績就能繼續練下去，他也說到做到令人刮目相看，如今媽媽還會贊助他買營養食品，轉而支持。

張子胤說，健美健體最辛苦之處是飲食控制，而最大成就感就是看到鏡子中的自己，體態一天比一天更好，未來夢想希望成為專業的健美健體選手。

(中時 )