王一博在《有翡》臉上被趙麗穎畫老虎。（WeTV海外站提供

由趙麗穎、王一博主演的WeTV古裝劇《有翡》，網路點擊超過26億人次，趙麗穎飾演鋼鐵直女周翡，王一博飾演擁有絕世輕功的高手謝允，一場王一博將對趙麗穎的思念寫在牆上、畫在紙上，而趙麗穎卻將對王一博的愛意畫在他的臉上，讓網友看得捧腹大笑，直喊：「果然是女俠！」

劇中只見趙麗穎趁王一博昏睡時，在他臉上畫老虎，寫下霸氣的「王」字，她邊畫邊看著他的臉，還情不自禁傻笑，甚至連他的手也不放過，寫下「欠揍一頓」，並將小手放在他的大手上，含情脈脈注視他，愛意藏不住。

王一博在《有翡》身中劇毒，生命最多只剩一年時間，恰巧被躲在一旁的趙麗穎聽到後黯然神傷，網友感傷這一對苦命鴛鴦，總是在被虐的路上。趙麗穎在戲裡曾對王一博說：「如果有一天我死了你會怎麼辦？」王一博回：「那我肯定先吃好喝好玩個夠，連你的份也一起，活個痛快長命百歲，要不咱不虧了嘛！」他雖口嫌體直，但其實是希望若自己死了後，趙麗穎能這樣好好活著，長命百歲。

兩人在酒樓屋頂對飲上看街道景色，王一博趁機對趙麗穎說：「若美人肯親我一口的話，我就能瞑目了！」沒想到趙麗穎卻說：「你是想從屋頂滾下去嗎？」趙麗穎也霸氣反撩王一博，她在戲裡背著對方說好輕，網友笑虧：「不愧是女俠，背起王一博簡直易如反掌！」只見小小身軀的她，背起男方一步一步地走，有如大力女子，展現愛的力量。

(中時 )