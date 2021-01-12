黃百璐2011年與德籍老公Johann孔友瀚結婚，隨即與老公定居柏林，兩人育有8歲女兒跟3歲兒子，她9日在臉書宣布2019年已分居，12日在柏林接受本報訪問，坦言與Johann不太可能再復合，「先生在我們分居差不多4個月後，就交了女朋友，不過分居前他的確沒女友，這個女友好像很NICE，我小孩都認識她，他們一起度假，我也很祝福他」。

黃百璐希望一對兒女開心成長，「我們可能會不停變動，未來我很可能帶孩子回台灣住一年」。她認為在德國生活挑戰大，除了語言，文化及思維與台灣全然不同，「我在柏林也認識很多跟我一樣狀況的人，因為嫁給先生在這定居，她們都很厲害，德國人的文化是女生也要工作、男生也要育嬰，結了婚在家相夫教子的這種觀念在德國行不通，換句話說，任何人在德國生活一定要很堅強，只能融入，要讓他們覺得妳也很厲害」。

黃百璐已3年沒回台灣，她坦言非常思鄉，「很想念朋友們，更想念在螢光幕前的工作環境，也想念食物跟台灣的人情味，我好想回台灣環島，之後一定會的，還要帶小孩去」。現在的她努力學習德文，順利考完檢定後會好好找工作，至於新感情，她笑回：「很久沒交男朋友，現在最需要朋友的支撐，雖然對感情難免卻步，但還沒對愛情放棄希望，期待還會有新戀情。」

(中時 )