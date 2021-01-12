超級1000系列YONEX泰國羽球公開賽今天正式開打，由於日本隊因有選手確診新冠肺炎全隊退賽、中國大陸隊因擔心疫情也宣告放棄，印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu）也成為女單冠軍熱門之一，不過今天首輪32強戰經過逾1小時的三局苦戰，21比16、24比26、13比21飲恨丹麥選手布里西費特（Mia Blichfeldt），爆出冷門。

辛度目前世界排名第7，是這次YONEX泰國羽球公開賽女單第6種子，首輪面對世界排名第18、過去三次交手都取勝的布里西費特，雖然辛度順利收下第1局，但第2局錯失2個賽末點，被布里西費特扳平局數，決勝第3局雙方6比6平手後，布里西費特連下6分奠定勝基，就此領先到比賽結束。

辛度是2019年羽球世錦賽女單金牌，但接下來出賽成績不盡理想，去年羽球世界巡迴賽因為新冠肺炎大流行暫時休兵前，她在馬來西亞大師賽、印尼大師賽及全英公開賽最好成績只到八強，本次YONEX泰國公開賽更不幸一輪遊，只能期許下周繼續在泰國曼谷進行的豐田泰國羽球公開賽，可以再一次打出佳績。

(中時 )