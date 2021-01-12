有媒體針對蘇貞昌近來施政表現展開網路投票民調，截至今晚8點，投票結果跌破民眾眼鏡，該線上投票蘇揆竟獲得超過8成4的滿意度。對此，羅智強以北市議員身分與基層各界交流體驗，認為這網路投票民調不尋常，而行政院竟回應「會時時刻刻反省施政內容」，羅智強直言「民進黨顯然是把人民當87」。

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

據「蘋果線上民調」的資訊指出，在公開的網路民調中，蘇貞昌一度獲得了超過8成的支持度，截至晚間8時30分為止，目前共有4595人參與投票，對蘇貞昌這兩年來的施政非常滿意的民眾有65.6%、滿意則為11.2%；另外有3.2%表示不滿意、19.8%認為非常不滿意。

而在「是否支持蘇貞昌續任行政院長」一題，則有76.6%的人認為應該要讓認真施政的團隊繼續打拚；22.7%的人則認為該團隊近來出包過多，應該要換人做做看。

網路蘇貞昌滿意度84% 行政院好得意 全世界都稱讚 就像民進黨做出民調 只有7.7%的民眾反對萊豬一樣得意 我也為蘇貞昌開心 因為還差3% 蘇貞昌可以達到傳說中民調「不能再高」的境界 87%！！！！！ 我不知道民進黨政府是不是已經87化 但他們顯然是把人民當87 https://udn.com/news/story/6656/5168113 由羅智強發佈於 2021年1月12日 星期二

看完這份媒體民調，羅智強12日在臉書發文回應，行政院民調高好得意，全世界都稱讚，他說，就像民進黨做出民調，只有7.7%的民眾反對萊豬一樣得意。他也為蘇貞昌開心，因為還差3%蘇貞昌可以達到傳說中民調87%「不能再高」的境界。

他強調，目前不知道民進黨政府是不是已經87化，但他們顯然是把人民當87。

(中時新聞網)