有媒體針對蘇貞昌近來施政表現展開網路投票民調，截至今晚8點，投票結果跌破民眾眼鏡，該線上投票蘇揆竟獲得超過8成4的滿意度。對此，羅智強以北市議員身分與基層各界交流體驗，認為這網路投票民調不尋常，而行政院竟回應「會時時刻刻反省施政內容」，羅智強直言「民進黨顯然是把人民當87」。
據「蘋果線上民調」的資訊指出，在公開的網路民調中，蘇貞昌一度獲得了超過8成的支持度，截至晚間8時30分為止，目前共有4595人參與投票，對蘇貞昌這兩年來的施政非常滿意的民眾有65.6%、滿意則為11.2%；另外有3.2%表示不滿意、19.8%認為非常不滿意。
而在「是否支持蘇貞昌續任行政院長」一題，則有76.6%的人認為應該要讓認真施政的團隊繼續打拚；22.7%的人則認為該團隊近來出包過多，應該要換人做做看。
看完這份媒體民調，羅智強12日在臉書發文回應，行政院民調高好得意，全世界都稱讚，他說，就像民進黨做出民調，只有7.7%的民眾反對萊豬一樣得意。他也為蘇貞昌開心，因為還差3%蘇貞昌可以達到傳說中民調87%「不能再高」的境界。
他強調，目前不知道民進黨政府是不是已經87化，但他們顯然是把人民當87。
(中時新聞網)
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