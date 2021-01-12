全球低利率及美元弱勢格局延續，使新興市場資產備受看好。投信法人表示，人民幣債因為殖利率較高，加上有納入知名債券指數利多，將吸引資金流入，並讓人民幣有升值空間，將是2021年布局固定收益資產不可或缺的標的之一。

根據統計，大陸境內的5年期人民幣國債殖利率約有3％，明顯高於美債的0.4％及歐元區債的負利率表現；境外的香港點心債殖利率亦高於歐美投資等級公司債，增添人民幣債投資吸引力。

自2019年起人民幣債逐步納入彭博巴克萊全球綜合指數、摩根新興市場政府債券指數等國際主要指數，根據高盛預估，預期後續每月將有30億美元的資金流入大陸國債(人民幣債)市場，若接下來納入富時全球政府債券指數，預期每月流入金額將擴增至70億美元。

復華新興人民幣短期收益基金經理人黃媛君表示，全球低利率環境下，資金持續追逐殖利率較高的人民幣債，同時相較美國公司債，大陸企業維持較低違約風險。此外，預估中美關係轉趨和緩下，人民幣不具備大幅貶值的理由，且預期美元持續弱勢，人民幣將隨新興市場匯率，而有升值的空間。

據統計，人民幣對美元2020年升值逾6％，在新興國家匯率中表現排行居前。黃媛君認為，就DXY美元指數與JP新興市場匯率指數走勢顯示，已開發國家匯率已回至2018年高點，新興國家匯率還有一段距離，預期在美元弱勢格局下，人民幣將隨新興市場匯率走勢而有升值空間。

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